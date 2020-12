“L’aldilà con una medium certificata dall’Università di Pavia” – il vivace scambio social tra Pomeriggio 5 | Attivissimo e l’Università di Pavia

Leggi su bufale

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Isono sempre una miniera di insperate discussioni, come la storia delladi. Storia che, come sempre, nasce da un Tweet. Ieri Buon #5! Siamo in diretta dal Duomo di Napoli dove non si è ancora rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro Tra poco tutti gli aggiornamenti di cronaca, e poi una parte dedicata alcon unadipic.twitter.com/TkeNWSJXMw —5 (@5) December 16, 2020 Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Così il nostro decano e buon amico, ...