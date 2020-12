Davanti alle Regioni senza decisioni sul Natale Scusate | non siamo pronti

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020)17 il ministro Francesco Boccia si presenta come da programma di fronte ai governatori delle. In mano avrebbe dovuto avere il testo del nuovo dpcm sulle misure restrittive che entreranno in vigore ae invece il governo non ha fatto in tempo a decidere il tenore e l’entità di questa stretta: “, come sapete il premier è andato in Libia per la liberazione dei pescatori di Mazzara del Vallo”. Sul tavolo restano ancora le due ipotesi, lockdown rigido dal 24 dicembre al 6 gennaio facendo diventare l’Italia una grande zona rossa o lockdown a singhiozzo 24 dicembre al 3 gennaio ma solo nei giorni festivi e prefestivi. Il governo è ancora diviso tra rigoristi e chi assume invece, compreso il premier Giuseppe Conte, vorrebbe assumere, per far fronte all’emergenza Covid, una posizione più morbida. ...