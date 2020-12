Das ‘primula’ | la campagna per i vaccini come uno spot di Stato E questo non mi pare un bene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) di Germano Fiore Ognipubblicitaria che si rispetti deve avere un motto. I più famosi sono quelli delle case automobilistiche rilanciati per annitormentoni: all’avanguardia della tecnica, “the best or nothing”, “das auto”, “alla perfezione”, per citare quelli che ricordo a memoria, tradendo la mia germanofilia automobilistica. Le campagne pubblicitarie implicano che vi sia qualcosa da vendere e qualcuno da convincere ad acquistare. Che vi sia un gioco a somma zero tra le parti: un’azienda che guadagna denaro e un compratore che perde la stessa somma (in cambio di utilità o piacere). Il mercato implica, inoltre, che il compratore venga indotto a comprare quella cosa tra le tante disponibili, in virtù di qualità speciali che ai competitor mancano (sempre per restare nelle auto: sicurezza, velocità, prezzo conveniente etc.). Le primule ...