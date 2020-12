Conte e Di Maio in Libia: “I pescatori di Mazara sono liberi” (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – “I nostri pescatori sono liberi. Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari”. Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio. Poi, spiega: “Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa. Un abbraccio a tutta la comunità di Mazara del Vallo. Il governo continua a sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia. È cio’ che io e il presidente Giuseppe Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar, durante il nostro colloquio a Bengasi. Viva l’Italia”. CONTE: “BUON RIENTRO A CASA“ Leggi su dire (Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – “I nostri pescatori sono liberi. Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari”. Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio. Poi, spiega: “Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa. Un abbraccio a tutta la comunità di Mazara del Vallo. Il governo continua a sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia. È cio’ che io e il presidente Giuseppe Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar, durante il nostro colloquio a Bengasi. Viva l’Italia”. CONTE: “BUON RIENTRO A CASA“

VittorioSgarbi : Sono felice per la liberazione dei pescatori mazaresi. Adesso spero che i due incapaci che sono volati lestamente i… - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - petergomezblog : #Libia, liberati dopo 108 giorni i pescatori sequestrati. Conte e Di Maio volano a #Bengasi - AnnaOrr15 : @SardegnaG Ha stato Conte e Di Maio !!! - SkyTG24 : Sono liberi dopo oltre tre mesi i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia lo scorso 1° settembre:… -