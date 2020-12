“Conte e Di Maio a Bengasi per sottomettersi ad Haftar”: disastro diplomatico sui pescatori (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non una semplice “passerella”, ma un sostanziale atto di sottomissione al generale Haftar. Il viaggio del premier Giuseppe Conte e Luigi Di Maio a Bengasi per la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati da 108 giorni in Libia, dunque, sarebbe perfino peggio di come sembra. A darne una lettura in chiave geopolitica è stato l’esperto di relazioni internazionali, Arturo Varvelli, dell’European Council on Foreign Relations (Ecfr). È stato, ha chiarito, “il prezzo implicito” da pagare per riavere a casa i pescatori. “Conte e Di Maio hanno pagato pegno ad Haftar” “Il fatto che un presidente del Consiglio e un ministro degli Esteri si siano mossi per andare a sancire la liberazione da un generale, il generale Khalifa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non una semplice “passerella”, ma un sostanziale atto di sottomissione al generale. Il viaggio del premier Giuseppee Luigi Diper la liberazione dei 18di Mazara del Vallo sequestrati da 108 giorni in Libia, dunque, sarebbe perfino peggio di come sembra. A darne una lettura in chiave geopolitica è stato l’esperto di relazioni internazionali, Arturo Varvelli, dell’European Council on Foreign Relations (Ecfr). È stato, ha chiarito, “il prezzo implicito” da pagare per riavere a casa i. “e Dihanno pagato pegno ad” “Il fatto che un presidente del Consiglio e un ministro degli Esteri si siano mossi per andare a sancire la liberazione da un generale, il generale Khalifa ...

VittorioSgarbi : Sono felice per la liberazione dei pescatori mazaresi. Adesso spero che i due incapaci che sono volati lestamente i… - petergomezblog : #Libia, liberati dopo 108 giorni i pescatori sequestrati. Conte e Di Maio volano a #Bengasi - VittorioSgarbi : Caro Haftar, adesso facci un altro regalo: tieniti Conte e Di Maio. Nessuno li reclamerà in Patria. @stampasgarbi… - antoniodelconte : RT @VittorioSgarbi: Caro Haftar, adesso facci un altro regalo: tieniti Conte e Di Maio. Nessuno li reclamerà in Patria. @stampasgarbi @Adn… - MariMario1 : RT @AnnalisaChirico: Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incertezz… -