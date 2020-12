Combinata nordica | Coppa del Mondo Ramsau 2020 | due podi per Alessandro Pittin in due decenni diversi

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo ben due weekend di pausa, torna in azione ladeldi. La terza tappa stagionale andrà in scena in quel di(Austria), dove si disputeranno le ultime competizioni dell’anno solare. La località della Stiria ha fatto il suo ingresso in calendario nel 1998, anno precedente a quello in cui ha ospitato i Mondiali. Evitato il rischio di finire nel “dimenticatoio”, è riuscita a successivamente a diventare un appuntamento fisso a partire dal 2005, venendo peraltro sempre collocata nel mese di dicembre. L’impianto del distretto di Liezen ha la particolarità di avere uno dei trampolini più piccoli in assoluto nel panorama delladel(K90/HS98). Per questa ragione i distacchi generati sono minimi e di ...