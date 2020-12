Chi è Giorgio Locatelli | il giudice di MasterChef Italia 10

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Da giovedì 17 dicembre 2020 torna l’appuntamento con, il cooking show più seguitp di Sky arrivato alla decima edizione con una schiera di giudici che piace e convince sempre. Quest’anno, per l’edizione 2020, i giudici continuano ad essere tre: oltre ad Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, troviamo anche, la new entry. Cosa sappiamo sul suo conto? Carriera e vita privata Classe 1963,è nato a Corgeno ed è figlio d’arte, poiché la sua famiglia gestiva un ristorante stellato. Il suo destino era giù scritto. Ha lasciato l’per coltivare la passione per la cucina all’estero, lavorando al Savoy Hotel di Londra, poi al Laurent e al Tour d’Argent di Parigi. Stabilitosi a Londra, ha lavorato all’Olivo e poi ha ...