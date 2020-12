App Immuni, Arcuri: "Potrà essere utile durante la campagna vaccini" (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre "Credo che l'App Immuni, che si è dimostrata dal punto di vista della performance tra le migliori ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre "Credo che l'App, che si è dimostrata dal punto di vista della performance tra le migliori ...

MinisteroSalute : ?? Le indicazioni per isolamento e quarantena: ??se sei positivo a #COVID19 ??se sei stato a contatto con una per… - stefanoepifani : La gestione della Campania Vaccinale per il #COVID19 sarà logisticamente complessa ma non impossibile. Partire dall… - AlessLongo : In silenzio immuni ha toccato i 10 milioni di utenti (ma solo 6419 positivi). L'assenza di comunicazione dell'even… - Cyrano0 : Ma se il vaccino rende Immuni perché non utilizzare l'app? - paulolden1 : @Phastidio L'App Immuni è praticamente fatta di 12 righe di codice. Sicuramente è leggera. E il suo lavoro lo fareb… -

Ultime Notizie dalla rete : App Immuni App Immuni, Arcuri: Potrà essere utile durante la campagna vaccini Il Messaggero Vaccino Covid, Arcuri: “‘Vaccine day’ del 27 dicembre sarà simbolico, ecco come procederemo dopo. File? Non ci saranno”

“Ci sarà il ‘vaccine day‘ europeo, tutti nello stesso momento il prossimo 27 dicembre. Sarà un giorno simbolico, e noi cominceremo a vaccinare i target inseriti nella categoria prioritaria”, così il c ...

App Immuni, Arcuri: “Potrà essere utile durante la campagna vaccini”

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre App Immuni, Arcuri: “Potrà essere utile durante la campagna vaccini” “Credo che l’App Immuni, che si è dimostrata dal punto di vista della performance ...

“Ci sarà il ‘vaccine day‘ europeo, tutti nello stesso momento il prossimo 27 dicembre. Sarà un giorno simbolico, e noi cominceremo a vaccinare i target inseriti nella categoria prioritaria”, così il c ...(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre App Immuni, Arcuri: “Potrà essere utile durante la campagna vaccini” “Credo che l’App Immuni, che si è dimostrata dal punto di vista della performance ...