America’s Cup | Francesco Bruni | “Problemi al software con i neozelandesi” Le voci di Luna Rossa

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Si è finalmente disputato nella notte italiana il day-1 delleCup World Series 2020 ad Auckland, in Nuova Zelanda. I quattro team protagonisti della 36ma Coppa America di vela si sono dati battaglia sul “Campo di Regata C” nel Golfo di Hauraki, fornendo delle indicazioni già abbastanza interessanti a proposito dei possibili valori in campo dal punto di vista delle performance. Persconfitta all’esordio contro Emirates Team New Zealand e vittoria nella seconda uscita contro Ineos Team UK. Così il timoniere di, nel comunicato stampa diffuso dal consorzio italiano: “Nella prima regata abbiamo avuto deitecnici con ildi bordo, siamo comunque riusciti a fare una buona ...