Yu Yu Hakusho | spettri e demoni in live action?

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Yu Yu(Yu Yu degliin Italia) sta tornando. Recentissima la notizia, giunta a noi grazie ad un post di Netflix sui suoi account social ufficiali, della messa in cantiere di una serie indel capolavoro di Yoshihiro Togashi (autore, tra le altre cose, anche di HunterXHunter) Yoshihiro Togashi’s legendary manga Yu Yuwill be aseries on Netflix! Così cita il post dell’account Twitter di Netflix. Ovviamente ancora non si hanno informazioni ufficiali sul cast, anche se già alcuni rumors citavano attori come Hirofumi Araki, Naoya Gômoto e Tsubasa Sakiyama. Si conosce, tuttavia, il nome del possibile produttore esecutivo, che sarà Kazutaka Sakamoto (Hibana e Gekijouban Mozu). Noi della redazione seguiremo ...