Uomini e Donne, oggi: Beatrice si dichiara con Davide, anche Sophie riceve una dichiarazione d’amore (Di mercoledì 16 dicembre 2020) dichiarazioni d’amore oggi a Uomini e Donne, Beatrice confessa a Davide di essersi innamorata di lui, anche Sophie riceve una dichiarazione Va in onda oggi una nuova puntata di Uomini e Donne, registrata lo scorso 5 dicembre, giorno in cui Maria De Filippi ha compiuto 59 anni. In studio i tronisti le fanno una sorpresa in occasione del suo compleanno, regalano alla conduttrice dei fiori. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo Delle News al centro dello studio vedremo poi Davide Donadei, il tronista è uscito con Beatrice Buonocore. Durante la loro esterna la corteggiatrice gli ha dedicato un video per ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020)zioniconfessa adi essersi innamorata di lui,unazione Va in ondauna nuova puntata di, registrata lo scorso 5 dicembre, giorno in cui Maria De Filippi ha compiuto 59 anni. In studio i tronisti le fanno una sorpresa in occasione del suo compleanno, regalano alla conduttrice dei fiori. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo Delle News al centro dello studio vedremo poiDonadei, il tronista è uscito conBuonocore. Durante la loro esterna la corteggiatrice gli ha dedicato un video per ...

CottarelliCPI : Nel 2019 solo il 37% delle donne lavorava, contro il 54% degli uomini (ISTAT). Sono numeri da paese in via di svilu… - meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - LinoGuanciale : Da 70 anni al fianco dei rifugiati, da 70 anni sul campo. Oggi #UNHCR celebra 70 anni di attività. Grazie alle donn… - dvdstl : RT @meb: Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E ironizza sul suo p… - BlancStefan : RT @matteosalvinimi: ... Legalità tanto cara al marito. Un ricordo commosso per Pasquale e un pensiero alla sua famiglia e a tutte le donne… -