'Spezzagli le mani, non deve più fare il chirurgo': padre assolda picchiatore per punire figlio gay (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il figlio gay è stata l'incredibile motivazione che ha spinto un uomo ad assoldare un picchiatore per punire il proprio figlio. La vittima, un noto chirurgo torinese, avrebbe dovuto essere massacrato ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilgay è stata l'incredibile motivazione che ha spinto un uomo adre unperil proprio. La vittima, un nototorinese, avrebbe dovuto essere massacrato ...

MediasetTgcom24 : Torino, padre assolda picchiatore per punire il figlio gay | 'Spezzagli le mani, non deve più fare il chirurgo'… - infoitinterno : 'Spezzagli le mani, non deve più fare il chirurgo'. Padre assolda un delinquente per picchiare il figlio gay - PatriziaOrlan11 : RT @alemilord: Torino, padre assolda picchiatore per punire il figlio gay. 'Spezzagli le mani, non deve più fare il chirurgo' - saponetta15 : è un piacere enorme notare che esistono ancora i dubbi morali: 'Ma il malvivente, colto da un dubbio morale ('mi se… - Affaritaliani : #TORINO Il malvivente si tiene i soldi e avvisa il ragazzo. Due anni di carcere per il genitore denunciato… -