Sonia Lorenzini copia i look di Chiara Ferragni? Il web impazzisce!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Entrata da pochi giorni nella casa del GF Vip, l’influencersta già facendo parlare di sè e non solo per la litigata con Tommaso Zorzi, ma anche per i suoi outfit. Oltre ad essere molto costosi, al popolo del web non è sfuggito il fatto che sono tutti già visti. Ma di chi? Proprio dall’imprenditrice digitale, che li aveva già indossati in altre occasioni. Lastando il suoquindi? L’abito con le piume di The Attico Il primo abito ‘sotto accusa’ è quello sfoggiato daproprio per il suo ingresso nella casa. Un abito che sicuramente non passa inosservato, di The Attico dal valore di circa 2700 euro era stato già indossato da...