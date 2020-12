Sky: Children of the Light per Switch arriverà nella primavera del 2021 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo che Sky: Children of the Light è stato annunciato per Nintendo Switch a marzo di quest'anno, l'uscita è stata rinviata al 2021 a causa della pandemia di COVID-19. Ora, Thatgamecompany ha confermato all'Indie World che il titolo arriverà durante la primavera del 2021. Sky è stato lanciato per la prima volta per iOS nel luglio 2019, seguito da un lancio per Android nell'aprile di quest'anno. Da allora il gioco ha collezionato oltre 50 milioni di download su entrambe le piattaforme e ha vinto premi come Game of the Year 2019 di Apple e Best Gameplay e People's Choice nei Games for Change 2020. Sebbene la versione Switch del gioco fosse originariamente prevista per il lancio nell'estate 2020, il lancio è stato posticipato, anche se un tweet ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo che Sky:of theè stato annunciato per Nintendoa marzo di quest'anno, l'uscita è stata rinviata ala causa della pandemia di COVID-19. Ora, Thatgamecompany ha confermato all'Indie World che il titolodurante ladel. Sky è stato lanciato per la prima volta per iOS nel luglio 2019, seguito da un lancio per Android nell'aprile di quest'anno. Da allora il gioco ha collezionato oltre 50 milioni di download su entrambe le piattaforme e ha vinto premi come Game of the Year 2019 di Apple e Best Gameplay e People's Choice nei Games for Change 2020. Sebbene la versionedel gioco fosse originariamente prevista per il lancio nell'estate 2020, il lancio è stato posticipato, anche se un tweet ...

La versione Switch di Sky: Children of the Light sarà disponibile tramite il Nintendo eShop nella primavera del 2021, come ha annunciato lo sviluppatore.

