Roma: sequestrati 6 impianti di autodemolizione, 40 persone risponderanno di reati ambientali (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella mattinata di oggi 16 dicembre, si è conclusa una vasta operazione che ha portato al sequestro di 6 impianti di autodemolizione e 15 carri-attrezzi, a carico di 16 diverse aziende della Capitale e Fiumicino. Circa 40 persone che dovranno rispondere di reati ambientali relativi alla gestione illecita di rifiuti pericolosi, ma anche truffe assicurative e simulazioni di reato, per la demolizione di una quantità enorme di veicoli oggetto di denuncia di furto. "Un'altra operazione messa a segno dalla nostra Polizia metropolitana che ha lavorato in sinergia con Carabinieri e Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare attività illecite che si annidavano dentro impianti di demolizione tra la Laurentina – Acqua Acetosa Ostiense. Dopo mesi di indagini e verifiche ...

