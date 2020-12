Risarcimento per mobbing: a chi spetta e quali tutele far valere (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Abbiamo già parlato più di una volta di mobbing a lavoro, in considerazione del fatto che si tratta di un fenomeno piuttosto diffuso, e su cui si è già formata una giurisprudenza abbastanza corposa, a riprova dei numerosi episodi rientranti nell’ambito delle condotte persecutorie in ufficio. Ci siamo occupati sia di mobbing orizzontale, sia di mobbing verticale, evidenziando i rispettivi tratti caratteristici e facendo luce su alcune interessanti indicazioni emerse proprio dai provvedimenti dei giudici in materia. Qui di seguito, invece, vogliamo vedere più da vicino quelli che sono gli aspetti risarcitori in caso di mobbing, ovvero quali sono gli strumenti che il privato lavoratore può azionare per tutelarsi contro condotte di questo tipo. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sul ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Abbiamo già parlato più di una volta dia lavoro, in considerazione del fatto che si tratta di un fenomeno piuttosto diffuso, e su cui si è già formata una giurisprudenza abbastanza corposa, a riprova dei numerosi episodi rientranti nell’ambito delle condotte persecutorie in ufficio. Ci siamo occupati sia diorizzontale, sia diverticale, evidenziando i rispettivi tratti caratteristici e facendo luce su alcune interessanti indicazioni emerse proprio dai provvedimenti dei giudici in materia. Qui di seguito, invece, vogliamo vedere più da vicino quelli che sono gli aspetti risarcitori in caso di, ovverosono gli strumenti che il privato lavoratore può azionare per tutelarsi contro condotte di questo tipo. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sul ...

