Renzi-Conte, una partita complicata che si gioca anche sui servizi segreti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Cosa bolle veramente in pentola in queste ore tra gli esponenti del governo giallorosso? Dell’avversione di Matteo Renzi all’istituzione di una task force per gestire i soldi del Recovery Fund, come inizialmente auspicato dal premier Giuseppe Conte, è ormai noto, come un dato di fatto la marcia indietro, almeno parziale, di Palazzo Chigi sul tema. La partita, però, non è così semplice come potrebbe sembrare. E a dimostrarlo ci sono gli effetti già prodotti dalle prime mosse dei Contendenti. Sul fronte task force, oltre al nome e ai poteri dovrebbero cambiare anche i ministri che svolgeranno il ruolo di raccordo, inizialmente indicati nelle figure di Enzo Amendola (Politiche Europee) e Stefano Patuanelli (Sviluppo). Nomi sgraditi anche a Luigi Di Maio, che ha remato a sua volta ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Cosa bolle veramente in pentola in queste ore tra gli esponenti del governo giallorosso? Dell’avversione di Matteoall’istituzione di una task force per gestire i soldi del Recovery Fund, come inizialmente auspicato dal premier Giuseppe, è ormai noto, come un dato di fatto la marcia indietro, almeno parziale, di Palazzo Chigi sul tema. La, però, non è così semplice come potrebbe sembrare. E a dimostrarlo ci sono gli effetti già prodotti dalle prime mosse deindenti. Sul fronte task force, oltre al nome e ai poteri dovrebbero cambiarei ministri che svolgeranno il ruolo di raccordo, inizialmente indicati nelle figure di Enzo Amendola (Politiche Europee) e Stefano Patuanelli (Sviluppo). Nomi sgraditia Luigi Di Maio, che ha remato a sua volta ...

