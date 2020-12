Petrolio: a New York chiude in rialzo a 47,82 dollari (Di mercoledì 16 dicembre 2020) New York, 16 dic. (Adnkronos/Xin) - Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per gennaio ha chiuso in crescita di 20 cents a 47,82 dollari al barile. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) New, 16 dic. (Adnkronos/Xin) - Ilina New. Il West Texas Intermediate (Wti) per gennaio ha chiuso in crescita di 20 cents a 47,82al barile.

New York, 16 dic. (Adnkronos/Xin) – Il petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per gennaio ha chiuso in crescita di 20 cents a 47,82 dollari al barile.

Usa: DoE, scorte settimanali petrolio -3,135 mln di barili, stime -2,7 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 dic - La scorsa settimana, le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono diminuite piu' delle attese degli analisti. Registrato un calo di 3,135 milioni di ...

