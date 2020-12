No, Demba Ba e Coltescu non hanno fatto pace (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Demba Ba, l’attaccante dell’Istanbul Basaksehir che aveva innescato la tempesta razzismo in Champions accusando il quarto uomo dal match col PSG di aver usato la parola “negro”, smentisce che la lite con Coltescu sia stata risolta da una telefonata. Rispondendo a un articolo sulla presunta riconciliazione di SoFoot dal titolo “Tutto è bene quel che finisce bene”, Ba ha twittato: “Assicuratevi che le vostre fonti siano affidabili prima di scrivere”. Assurez-vous de la fiabilité de vos sources avant de rédiger…. quand même. https://t.co/NO4MI3GOSa — Demba Ba (@Dembabafoot) December 15, 2020 Il giornalista rumeno Rosu aveva rivelato i contenuti di una telefonata tra i due – favorita dall’ex centrocampista senegalese Ousmane N’Doye: «Demba non ha mai detto che si sia trattato di razzismo. Ha solo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020)Ba, l’attaccante dell’Istanbul Basaksehir che aveva innescato la tempesta razzismo in Champions accusando il quarto uomo dal match col PSG di aver usato la parola “negro”, smentisce che la lite consia stata risolta da una telefonata. Rispondendo a un articolo sulla presunta riconciliazione di SoFoot dal titolo “Tutto è bene quel che finisce bene”, Ba ha twittato: “Assicuratevi che le vostre fonti siano affidabili prima di scrivere”. Assurez-vous de la fiabilité de vos sources avant de rédiger…. quand même. https://t.co/NO4MI3GOSa —Ba (@bafoot) December 15, 2020 Il giornalista rumeno Rosu aveva rivelato i contenuti di una telefonata tra i due – favorita dall’ex centrocampista senegalese Ousmane N’Doye: «non ha mai detto che si sia trattato di razzismo. Ha solo ...

