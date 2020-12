"Niente tappi a siringhe" Un nuovo flop di Arcuri? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Federico Garau Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus torna al centro delle polemiche dopo lo scandalo mascherine e quello legato agli oramai celebri banchi monoposto con rotelle Fanno già discutere le siringhe scelte per l'inoculazione del vaccino anti-Covid dal commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, pressoché introvabili sul mercato e decisamente costose. Il sistema scelto, quello del "luer lock", riduce in modo impercettibile il rischio di perdere anche una minima parte del farmaco contenuto al loro interno, ed al contempo non garantisce il medesimo standard di sicurezza per gli operatori sanitari che fornirebbero invece le tradizionali e più economiche siringhe dotate di cappuccio. Ad avanzare delle perplessità a riguardo è stato in primis il viceministro della Salute Pierpaolo ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Federico Garau Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus torna al centro delle polemiche dopo lo scandalo mascherine e quello legato agli oramai celebri banchi monoposto con rotelle Fanno già discutere lescelte per l'inoculazione del vaccino anti-Covid dal commissario straordinario per l'emergenza Domenico, pressoché introvabili sul mercato e decisamente costose. Il sistema scelto, quello del "luer lock", riduce in modo impercettibile il rischio di perdere anche una minima parte del farmaco contenuto al loro interno, ed al contempo non garantisce il medesimo standard di sicurezza per gli operatori sanitari che fornirebbero invece le tradizionali e più economichedotate di cappuccio. Ad avanzare delle perplessità a riguardo è stato in primis il viceministro della Salute Pierpaolo ...

