Morgan | il grande escluso da Sanremo 2021 | una scelta che divide

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Eclettico, geniale, poeta,pensatore, filosofo, musico d’altri tempi e autore di testi profondi,(aka Marco Castoldi) è l’artista completo, uno di quelli che, oggi come oggi, bisognerebbe preservare come la cultura. L’ex frontman dei Bluvertigo ha ricevuto un due di picche in merito alla partecipazione alla 71esima edizione del Festival die, appena appresa la notizia, non ha potuto far altro che dire la sua su quanto accaduto. La sua reazione è improntata su unaartistica che stupirà il panorama musicale moderno. D’altronde, c’è chi non ha affatto apprezzato la sua immeritata esclusione dal festival canoro e ha deciso di difenderlo a spada tratta. Gossip news,ilè l’artista completo, uno dei ...