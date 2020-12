Malattia di Fabry: terapia domiciliare poco diffusa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Malattia di Fabry, la terapia domiciliare è realtà solo in alcune regioni. Tobaldini: “In tempo di COVID è indispensabile” La maggior parte delle persone affette da Malattia di Fabry deve sottoporsi alla terapia enzimatica sostitutiva, effettuata per via endovenosa, ogni 14 giorni. Durante la prima fase dell’emergenza COVID-19, e poi di nuovo nell’ultimo periodo, i pazienti hanno riscontrato notevoli difficoltà… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 16 dicembre 2020)di, laè realtà solo in alcune regioni. Tobaldini: “In tempo di COVID è indispensabile” La maggior parte delle persone affette dadideve sottoporsi allaenzimatica sostitutiva, effettuata per via endovenosa, ogni 14 giorni. Durante la prima fase dell’emergenza COVID-19, e poi di nuovo nell’ultimo periodo, i pazienti hanno riscontrato notevoli difficoltà… L'articolo Corriere Nazionale.

