Le poesie sulla quarantena sono più noiose della quarantena stessa

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo i saggi, dopo i romanzi, dopo (perfino) i film, non poteva mancare la raccolta dipandemia. Versi scritti durante la pandemia, che raccontano (indovinate un po’) la pandemia. Che altro non è che un modo diverso per dire lockdown, ossia l’obbligo di stare a casa e guardare il mondo fuori, concentrandosi, stavolta con una buona scusa, sul proprio ombelico. È il senso di “Together in a Sudden Strangeness: America’s Poets Respond to the Pandemic”, libro che, sotto la guida di Alice Quinn, raccoglie poco più di un centinaio di opere, una per ogni autore, che cerca di dare un quadro di cosa abbia significato laper la poesia. Bastavano due parole: la noia. La maggior parte si concentra su descrizioni casalinghe. Si dilunga sulle voci ai piani di sotto e ai piani di sopra. Si parla di piante, di ...