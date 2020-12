L’amore di chi sta vicino a chi soffre di tumore, una sfida da raccontare (Di mercoledì 16 dicembre 2020) C’è chi racconta una sorta di veglia a fianco della mamma, ora malata, come quando era piccolo. C’è chi invece paragona il percorso di una vita insieme ad una tavolozza policroma con i colori che si inaridiscono. Ci sono tante esperienze, tutte diverse, perché ognuna di noi ha un suo modo di essere vicino a chi soffre. La figura del caregiver, di chi “si prende cura” del genitore, del fratello, del figlio è dell’amica, è una delle chiavi di volta per chi sfida la malattia. Tradurre in parole sensazioni, paure, singhiozzi, gioie diventa quindi un modo per “diffondere” agli altri le proprie sensazioni, attraverso il racconto. E proprio sulla narrazione intima, personale di chi “si prende cura” dell’altro si basa il concorso letterario #afiancodelcoraggio, nato per raccogliere storie di vita realmente accadute raccontate da uomini ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 dicembre 2020) C’è chi racconta una sorta di veglia a fianco della mamma, ora malata, come quando era piccolo. C’è chi invece paragona il percorso di una vita insieme ad una tavolozza policroma con i colori che si inaridiscono. Ci sono tante esperienze, tutte diverse, perché ognuna di noi ha un suo modo di esserea chi. La figura del caregiver, di chi “si prende cura” del genitore, del fratello, del figlio è dell’amica, è una delle chiavi di volta per chila malattia. Tradurre in parole sensazioni, paure, singhiozzi, gioie diventa quindi un modo per “diffondere” agli altri le proprie sensazioni, attraverso il racconto. E proprio sulla narrazione intima, personale di chi “si prende cura” dell’altro si basa il concorso letterario #afiancodelcoraggio, nato per raccogliere storie di vita realmente accadute raccontate da uomini ...

