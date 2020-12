"La gente fa fatica a mangiare", code a Genova per i buoni spesa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Alle 11 di stamane, sotto una pioggia leggera, sono almeno 40 le persone in fila, ordinate e distanziate, davanti all'ingresso del municipio Bassa Valbisagno, una delle aree di Genova con maggior richiesta di buoni spesa per famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid, insieme a Municipi Centro Est, Ponente e Valpolcevera. Una piccola boccata d'ossigeno in vista delle festività, possibile grazie alle risorse messe a disposizione del governo e che consentiranno alle famiglie di vivere un Natale con qualcosa sulla tavola. Oggi è partita la distribuzione nei 9 municipi genovesi: quelli in cui si prevede maggior afflusso hanno due point di consegna. Così succede in Bassa Valbisagno, dove i buoni da 100 euro vengono distribuiti nel palazzo del Municipio, ma anche alla Biblioteca Podestà. A controllare che ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - Alle 11 di stamane, sotto una pioggia leggera, sono almeno 40 le persone in fila, ordinate e distanziate, davanti all'ingresso del municipio Bassa Valbisagno, una delle aree dicon maggior richiesta diper famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid, insieme a Municipi Centro Est, Ponente e Valpolcevera. Una piccola boccata d'ossigeno in vista delle festività, possibile grazie alle risorse messe a disposizione del governo e che consentiranno alle famiglie di vivere un Natale con qualcosa sulla tavola. Oggi è partita la distribuzione nei 9 municipi genovesi: quelli in cui si prevede maggior afflusso hanno due point di consegna. Così succede in Bassa Valbisagno, dove ida 100 euro vengono distribuiti nel palazzo del Municipio, ma anche alla Biblioteca Podestà. A controllare che ...

"La gente fa fatica a mangiare", code a Genova per i buoni spesa

In fila persone comuni, giovani e italiani, molti con partita Iva: sono i 'nuovi poveri' AGI - Alle 11 di stamane, sotto una pioggia leggera, sono almeno 40 le persone in fila, ordinate e distanziate, ...

In fila persone comuni, giovani e italiani, molti con partita Iva: sono i 'nuovi poveri' AGI - Alle 11 di stamane, sotto una pioggia leggera, sono almeno 40 le persone in fila, ordinate e distanziate, ...