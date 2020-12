Incidenti stradali: il lockdown rende le strade più sicure (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nei primi nove mesi 2020 calo record per sinistri (-29,5%), morti (-26,3%) e feriti (-32%): mai successo prima nella storia della mobilità Leggi su repubblica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nei primi nove mesi 2020 calo record per sinistri (-29,5%), morti (-26,3%) e feriti (-32%): mai successo prima nella storia della mobilità

Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente a Roè Volciano dopo che la sua moto ha urtato un'automobile.

ROMA (ITALPRESS) – Diminuisce in maniera significativa (doppia cifra), la mortalità stradale in Italia. Le stime Aci-Istat relative ai primi nove mesi del 2020, evidenziano un calo rispetto allo ...

