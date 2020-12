In vacanza su Marte, Neri Parenti: “Boldi è come Baby Yoda: ma sembra più finto!” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Intervista a Neri Parenti, Christian De Sica e Massimo Boldi, regista e protagonisti di In vacanza su Marte, cinepanettone ambientato su un altro pianeta. Disponibile on demand. Boris - La serie, come sempre, aveva previsto tutto: alla fine il cinepanettone ambientato nello spazio è arrivato. Tutto è nato da una battuta di Gigi Proietti: visto il giro del mondo fatto negli anni, l'attore disse a Christian De Sica che ormai gli mancava solo di festeggiare il Natale su un altro pianeta. La coppia Boldi - De Sica ha accettato la sfida e diretti da Neri Parenti sono arrivati sul pianeta rosso: In vacanza su Marte è la loro ultima fatica, disponibile on demand dal 13 dicembre sulle principali piattaforma di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Intervista a, Christian De Sica e Massimo, regista e protagonisti di Insu, cinepanettone ambientato su un altro pianeta. Disponibile on demand. Boris - La serie,sempre, aveva previsto tutto: alla fine il cinepanettone ambientato nello spazio è arrivato. Tutto è nato da una battuta di Gigi Proietti: visto il giro del mondo fatto negli anni, l'attore disse a Christian De Sica che ormai gli mancava solo di festeggiare il Natale su un altro pianeta. La coppia- De Sica ha accettato la sfida e diretti dasono arrivati sul pianeta rosso: Insuè la loro ultima fatica, disponibile on demand dal 13 dicembre sulle principali piattaforma di ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? In vacanza su Marte, Neri Parenti: “Boldi è come Baby Yoda: ma sembra più finto!” - saraxloueh : poco più di tre mesi di pura vacanza e poi ricomincia la scuola sembrerebbe davvero una grave mancanza, sprecare il… - superdariobros : RT @superdariobros: Dopo aver visto quella schifezza immane di IN VACANZA SU MARTE, ho realizzato la mia personalissima videorecensione. Se… - solootto : RT @_DAGOSPIA_: ‘IN VACANZA SU MARTE’ CON BOLDI-DE SICA PIÙ CHE UN CINEPANETTONE SEMBRA UN PROSTATA-MOVIE - andreacordeddu : RT @RedazioneFilmTv: Lo speciale dedicato a #JohnWayne, i regali western, le strenne, il cinema esteso, Natale in casa Cupiello, In vacanza… -