Gian Ettore Gassani in libreria con “La guerra dei Rossi”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La legge sul divorzio in Italia: 50 anni fa la promulgazione. In“Ladei” dell’avvocatoIn occasione del cinquantesimo anniversario dalla promulgazione della legge sul divorzio in Italia, esce inil nuovo libro a tema dell’Avvocato. “Ladei”, il terzo di una serie di… L'articolo Corriere Nazionale.

diankarlu : Don Gian Battista, Rotolante, Daria Stella, Milisaria, Orsino, Tancredi, Trinunzia, Doromano, Giudice, Marchione, E… -

Ultime Notizie dalla rete : Gian Ettore

Corriere Nazionale

Rubrica condotta da Micaela Nasca e Claudia Vanni su temi di spettacolo, cultura, arte e attualità. In studio è prevista la presenza di un ospite a cui gli utenti possono inviare domande.«Buonasera avvocato, ho trovato il suo cellulare su internet. Sono disperata, non so cosa fare. Mio marito pochi minuti fa mi ha picchiata a sangue davanti ai figli. Mi aiuti».