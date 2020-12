GfVip, ‘Chi vuol essere fecondata?’: Filippo Nardi fa infuriare gli spettatori (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non c’è pace per gli spettatori del GfVip di quest’anno: a destare l’indignazione del pubblico (ma anche di alcune concorrenti) è la frase di Filippo Nardi. Il conte propone un nuovo format: ‘Chi vuol essere fecondata’, e i social chiedono che venga buttato fuori. GfVip, ‘Chi vuol essere fecondata?’: la frase di Filippo Nardi fa infuriare gli spettatori LEGGI ANCHE: — GF Vip, Sonia verrà squalificata per la frase su Filippo Nardi? Sembrava una giornata come un altra nella casa del Grande Fratello Vip fino a quando il Conte ovvero Filippo Nardi, ha ... Leggi su funweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non c’è pace per glideldi quest’anno: a destare l’indignazione del pubblico (ma anche di alcune concorrenti) è la frase di. Il conte propone un nuovo format:, e i social chiedono che venga buttato fuori.fecondata?’: la frase difagliLEGGI ANCHE: — GF Vip, Sonia verrà squalificata per la frase su? Sembrava una giornata come un altra nella casa del Grande Fratello Vip fino a quando il Conte ovvero, ha ...

trash_italiano : AMO È ARRIVATA UNA PAZZA MA CHI È QUESTA DA DOVE ARRIVA #GFVIP - vladiluxuria : #GFVIP resterà una grande amicizia tra due persone che si comprendono. Le persone intelligenti e sicure di sé non t… - passionmakeup_ : RT @missposto: Chi ha reso immune Rosalinda mi deve spiegare i motivi per cui dovrebbe vincere rispetto ad un Tommaso Zorzi o ad una Stefan… - Micio_Theo : RT @ladytrashh: #gfvip non mi interessa chi viene e chi se ne va, ma se questi 6 non arrivano in finale faccio il panico?? - missposto : Chi ha reso immune Rosalinda mi deve spiegare i motivi per cui dovrebbe vincere rispetto ad un Tommaso Zorzi o ad u… -

