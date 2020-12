Flavio Briatore: “Valentino Rossi deve smetterla. Non può più rimanere lì, l’età conta” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Valentino Rossi si sta preparando per una nuova avventura. Il Dottore correrà con la Yamaha Petronas nel 2021 e abbraccerà così la squadra satellite della scuderia di Iwata, formazione per cui ha corso fino al termine di questa stagione. Il nove volte Campione del Mondo taglierà il traguardo delle 42 primavere tra un paio di mesi ed è reduce da una stagione molto complicata, ma dall’alto del suo talento indiscutibile vuole rilanciarsi e punta a lottare per risultati di rilievo nel corso del pRossimo anno. L’ultima vittoria del centauro di Tavullia risale al giugno 2017 (in Olanda), negli ultimi 28 Gran Premi è salito sul podio soltanto in un’occasione (quest’anno). Flavio Briatore è stato molto chiaro in un’intervista concessa a Radio Radio. Il manager piemontese non ha avuto giri di parole: “Consiglio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020)si sta preparando per una nuova avventura. Il Dottore correrà con la Yamaha Petronas nel 2021 e abbraccerà così la squadra satellite della scuderia di Iwata, formazione per cui ha corso fino al termine di questa stagione. Il nove volte Campione del Mondo taglierà il traguardo delle 42 primavere tra un paio di mesi ed è reduce da una stagione molto complicata, ma dall’alto del suo talento indiscutibile vuole rilanciarsi e punta a lottare per risultati di rilievo nel corso del pmo anno. L’ultima vittoria del centauro di Tavullia risale al giugno 2017 (in Olanda), negli ultimi 28 Gran Premi è salito sul podio soltanto in un’occasione (quest’anno).è stato molto chiaro in un’intervista concessa a Radio Radio. Il manager piemontese non ha avuto giri di parole: “Consiglio ...

