Fiorentina pari col Sassuolo | colpo Samp a Verona 

Leggi su funweek

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ilpareggia 1-1 al Franchi con laagganciando il Napoli al quarto posto. Al 13? Berardi inventa per Traoré il quale a tu per tu con Dragowski lo trafigge con un tiro all’angolino basso. Al 33? il pareggio viola su rigore, è Vlahovic a realizzare dagli 11 metri. In classifica i neroverdi salgono a 23 punti, laè a quota 10 nelle zone calde della classifica. Dopo la delusione per la vittoria sfumata nel recupero contro il Milan, il Parma al Tardini fa 0-0 col Cagliari. Sono ora 12 i punti dei ducali contro i 13 degli isolani. Da 0-2 a 2-2: dopo la ‘manita’ subita con la Roma il Bologna pareggia in casa dello Spezia e nel finale recrimina. I liguri vanno in gol con Nzola al 19? e al 63?. Al 72? Dominguez accorcia le distanze,di Barrow al 92?. E’ lo stesso attaccante del Gambia a ...