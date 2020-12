dinoadduci : F1, l’AlphaTauri volta pagina: ufficiale Tsunoda con Gasly nel 2021 - Gazzetta_it : .@F1, @AlphaTauriF1 volta pagina: ufficiale @yukitsunoda07 con @PierreGASLY nel #2021 -

Ultime Notizie dalla rete : AlphaTauri volta

Yuki Tsunoda gareggerà dall’anno prossimo in Formula 1 con AlphaTauri e sarà il primo classe 2000 in F1 e il primo pilota giapponese dal 2014 ...Soddisfazione al massimo per Yui Tsunoda ai microfoni del sito ufficiale della Scuderia AlphaTauri. Dopo l'ottimo "Young Driver Test" svolto ad Abu Dhabi, il giapponese è stato ufficializzato come pil ...