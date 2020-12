Disabili: Conte, 'approvare in tempi brevi misura per caregiver' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "C'è sempre un familiare, persone vicine che si dedicano e spesso sacrificano un arco temporale prezioso del loro tempo" per assistere un disabile. Un provvedimento ad hoc per loro, di sostegno, "è molto atteso, e io confido e auspico sia approvato in tempi brevi". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'incontro organizzato dalla Commissione per i diritti umani del Senato Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "C'è sempre un familiare, persone vicine che si dedicano e spesso sacrificano un arco temporale prezioso del loro tempo" per assistere un disabile. Un provvedimento ad hoc per loro, di sostegno, "è molto atteso, e io confido e auspico sia approvato in". Così il premier Giuseppe, intervenendo all'incontro organizzato dalla Commissione per i diritti umani del Senato

magicaGrmente22 : @GiuseppeConteIT : dopo la gestione dell'aumento pensione invalidita', del non supporto ai caregiver, fossi in lor… - La7tv : #lariachetira @MatteoSalvinimi (Lega): 'Ritengo, conscio dei miei limiti, che potremmo governare meglio di quanto n… - TV7Benevento : Disabili: Conte, 'sistema accertamento disabilità va rivisto'... - TV7Benevento : Scuola: Conte, 'chiusure dramma per disabili, massimo impegno governo per presenza'... - infoitinterno : Alla tombolata on line delle associazioni per i disabili all'improvviso spunta il premier Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Disabili Conte Disabili: Conte, 'sistema accertamento disabilità va rivisto' SardiniaPost Coronavirus: Conte, 'dura prova, sta acuendo fragilità e disparità esistenti'

Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'incontro organizzato dalla Commissione per i diritti umani del Senato.Il presidente del Consiglio si sofferma anche sulla durissima prova del lockdown, ...

Luca Zaia: «Zona rossa sino all'Epifania o faccio da solo». Zampa: «Stretta come in Germania»

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato a margine di un evento organizzato dalla commissione diritti umani del Senato: «Non possiamo sottacere che attraversiamo un momento ...

Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'incontro organizzato dalla Commissione per i diritti umani del Senato.Il presidente del Consiglio si sofferma anche sulla durissima prova del lockdown, ...Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato a margine di un evento organizzato dalla commissione diritti umani del Senato: «Non possiamo sottacere che attraversiamo un momento ...