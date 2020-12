Di solito si parla di scippo a Napoli, stasera si è assistito allo scippo al Napoli (Di giovedì 17 dicembre 2020) Voi che amate tanto sciorinare cliché e retorico qualunquismo su Napoli e i Napoletani… stasera avete avuto l’esempio pratico di cosa sia uno scippo Abbiamo dominato a San Siro in undici contro undici, in dieci contro dodici. Abbiamo perso giocando soli contro Handanovic e siamo sempre soli, soli contro tutti. Il rigore è l’unico fischio azzeccato da Massa. Brozovic e Skriniar dovevano precedere e seguire Lorenzo negli spogliatoi. Questa Inter è imbarazzante non a caso in Europa per citare il suo allenatore “Certi episodi ci penalizzano…” Ma la Serie A è la giostra che si muove dal…Tavolino Handanovic e i pali, il pullman davanti alla porta in superiorità numerica. La netta supremazia azzurra. Questo Napoli è l’altra parte del pallone, quello ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 dicembre 2020) Voi che amate tanto sciorinare cliché e retorico qualunquismo sue i Napoletani…avete avuto l’esempio pratico di cosa sia unoAbbiamo dominato a San Siro in undici contro undici, in dieci contro dodici. Abbiamo perso giocando soli contro Handanovic e siamo sempre soli, soli contro tutti. Il rigore è l’unico fischio azzeccato da Massa. Brozovic e Skriniar dovevano precedere e seguire Lorenzo negli spogliatoi. Questa Inter è imbarazzante non a caso in Europa per citare il suo allenatore “Certi episodi ci penalizzano…” Ma la Serie A è la giostra che si muove dal…Tavolino Handanovic e i pali, il pullman davanti alla porta in superiorità numerica. La netta supremazia azzurra. Questoè l’altra parte del pne, quello ...

Ultime Notizie dalla rete : solito parla Filippo Inzaghi dopo Benevento-Lazio: "Gara strana, di solito esulto ai gol della Lazio" Sky Sport 'Tribes of Europa', il trailer della misteriosa serie tv Netflix

Mescola fantascienza e avventura e uscirà in streaming a metà febbraio 2021: per il resto si sa poco o nulla, però le prime immagini ufficiali sono intriganti ...

Tra Littizzetto e Wanda Nara la ragione sta nel mezzo

Riassunto delle puntate precedenti: Wanda Nara pubblica sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae nuda, sdraiata su un cavallo. Luciana Littizzetto su Rai3 commenta foto e posa nel suo solito ...

