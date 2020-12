Di Maio: “Natale? Servono scelte decise per evitare la terza ondata, i governi in Europa le stanno adottando. Ascoltiamo gli scienziati” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dal governo Servono “scelte decise” che dovrebbero permetterci di trascorrere il Natale “con serenità”. Lo ha affermato Luigi Di Maio in una diretta Facebook, sottolineando che “altri governi in tutta Europa le stanno adottando per evitare una nuova ondata” del virus. “E noi dobbiamo fare il possibile per scongiurare la terza ondata”, ha aggiunto il ministro degli Esteri, proprio mentre le forze di maggioranza stanno affrontando la questione. “Il tema delle restrizioni per il periodo natalizio non deve essere affrontato sul piano politico, ma su quello scientifico”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dal governo” che dovrebbero permetterci di trascorrere il“con serenità”. Lo ha affermato Luigi Diin una diretta Facebook, sottolineando che “altriin tuttaleperuna nuova” del virus. “E noi dobbiamo fare il possibile per scongiurare la”, ha aggiunto il ministro degli Esteri, proprio mentre le forze di maggioranzaaffrontando la questione. “Il tema delle restrizioni per il periodo natalizio non deve essere affrontato sul piano politico, ma su quello scientifico”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

