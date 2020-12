Detenzione ai fini di spaccio: i carabinieri di Montesarchio arrestano un 19enne (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale carabinieri di Benevento. Nell’ambito di detti controlli, nella serata di ieri, militari del Nucleo Operativo della Compagnia carabinieri di Montesarchio (Bn), nel corso di un’operazione svolta nel centro del comune caudino, hanno tratto in arresto un 19enne, disoccupato e originario del posto, poiché ritenuto responsabile di Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel dettaglio, a seguito di una serie di controlli predisposti in Montesarchio (BN) e comuni limitrofi, i militari procedevano a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso edi sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provincialedi Benevento. Nell’ambito di detti controlli, nella serata di ieri, militari del Nucleo Operativo della Compagniadi(Bn), nel corso di un’operazione svolta nel centro del comune caudino, hanno tratto in arresto un, disoccupato e originario del posto, poiché ritenuto responsabile diaididi sostanza stupefacente. Nel dettaglio, a seguito di una serie di controlli predisposti in(BN) e comuni limitrofi, i militari procedevano a ...

Un 22enne di origine marocchina residente a Portoferraio è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la consueta at ...

Montesarchio. In manette un 19 enne per spaccio di crack.

Stava tornando a casa quando i carabinieri lo hanno fermato per un controllo, trovandogli addosso 10 grammi e mezzo di crack già pronti per lo spaccio. Luigi franco di 19 anni è stato tratto in ...

