Covid, in Veneto è record di morti. L'immunologa Viola: «Ecco perché la strategia non sta funzionando» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «Il Veneto è l'unica regione in cui» la strategia dei 21 parametri «non sta funzionando, perché da noi le restrizioni non ci sono state, e siamo partiti da un... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «Ilè l'unica regione in cui» ladei 21 parametri «non stada noi le restrizioni non ci sono state, e siamo partiti da un...

fattoquotidiano : Veneto, obitori pieni a Treviso e Montebelluna. Medici denunciano: “Non ci sono più posti per i malati Covid”. L’az… - fattoquotidiano : 'OBITORI PIENI' Leggete cosa accade a Treviso e Montebelluna - Agenzia_Ansa : 'E' presto per dire se potremo riaprire completamente le scuole, anche le superiori' dopo le feste natalizie. Così… - albertoallen : <ITALIA>Covid, i dati della settimana. Caso Veneto, è l'unica regione dove i contagi aumentano del 13% - nuova_venezia : [IL REPORT] Il report di Azienda Zero fotografa l'incredibile e rapidissima risalita della percentuale, più che dec… -