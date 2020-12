Covid-19, Galli: “Deve essere chiaro che le scuole non sono irrilevanti per la diffusione del virus” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A Il Fatto Quotidiano, Massimo Galli, primario del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, parla anche della riapertura delle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A Il Fatto Quotidiano, Massimo, primario del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, parla anche della riapertura delle. L'articolo .

SkyTG24 : Covid, Galli a Sky TG24: 'Gridata vittoria troppo presto' - La7tv : #ottoemezzo Il prof. Galli commenta le parole 'shock' dell'imprenditore #Guzzini: 'Raggiungeremo il record di 700mi… - Adnkronos : #Covid, #Galli: 'Se italiani non si impegnano non resta che chiudere' - orizzontescuola : Covid-19, Galli: “Deve essere chiaro che le scuole non sono irrilevanti per la diffusione del virus” - Pino__Merola : Covid Milano, Galli: “È stata gridata vittoria un pochino troppo presto”. Diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Galli Deve Coronavirus, Galli: “Curva scende più lentamente di quanto si sperava Il Fatto Quotidiano Coronavirus, Galli: “Curva scende più lentamente di quanto si sperava. Un’alleanza sui vaccini o saremo costretti a sopportare costi evitabili”

La curva si piega, ma meno si chiude e più è lenta la discesa dei contagi. Per questo i numeri oggi “non rassicurano” e cresce la paura che le festività natalizie si trasformino nell’incubatore dentro ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 15 dicembre: 14.844 nuovi positivi e 846 morti. Rezza: "Presto per parlare di riapertura scuole"

Fatti 162.880 tamponi. Ieri i contagi sono stati 12.030 con con 103mila tamponi, i morti 491. In Veneto il tasso di positività è al 18 per cento ...

La curva si piega, ma meno si chiude e più è lenta la discesa dei contagi. Per questo i numeri oggi “non rassicurano” e cresce la paura che le festività natalizie si trasformino nell’incubatore dentro ...Fatti 162.880 tamponi. Ieri i contagi sono stati 12.030 con con 103mila tamponi, i morti 491. In Veneto il tasso di positività è al 18 per cento ...