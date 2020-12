Coronavirus, via libera a piano vaccini: si parte a gennaio (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Gabriele Laganà Via libera dalla conferenza Stato-Regioni. Il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, invierà alle Regioni un "libretto delle istruzioni" per i vaccini. Prevista consegna del 90% delle dosi richieste Battaglia contro Covid-19 ad una svolta. La conferenza Stato-Regioni ha, infatti, dato il via libera all’unanimità al piano vaccini presentato dal Commissario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri. Quest’ultimo ha spiegato che la campagna di vaccinazione di massa partirà "nei primi giorni di gennaio". Secondo quanto si apprende, lo stesso commissario invierà oggi alle Regioni una sorta di "libretto delle istruzioni" per il farmaco ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. È previsto, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Gabriele Laganà Viadalla conferenza Stato-Regioni. Il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, invierà alle Regioni un "libretto delle istruzioni" per i. Prevista consegna del 90% delle dosi richieste Battaglia contro Covid-19 ad una svolta. La conferenza Stato-Regioni ha, infatti, dato il viaall’unanimità alpresentato dal Commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri. Quest’ultimo ha spiegato che la campagna di vaccinazione di massa partirà "nei primi giorni di". Secondo quanto si apprende, lo stesso commissario invierà oggi alle Regioni una sorta di "libretto delle istruzioni" per il farmaco ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. È previsto, ...

petergomezblog : #Coronavirus, il presidente di Confindustria Macerata: “Le persone sono stanche, anche se qualcuno morirà pazienza”… - regionetoscana : #coronavirus #covid19 Al via in #Toscana la vaccinazione anti Covid per operatori sanitari, ospiti e dipendenti de… - petergomezblog : #Coronavirus, in #Veneto situazione critica tra contagi e ricoveri. 165 morti in un giorno. Zaia: “Negli ospedali p… - LIDAMUGNAI : RT @regionetoscana: #coronavirus #covid19 Al via in #Toscana la vaccinazione anti Covid per operatori sanitari, ospiti e dipendenti delle… - ScuolaNoCovid : RT @CrespiDaniele: I dati, mannaggia, i dati ! Wired ha ottenuto i dati sui contagi nelle scuole. Sono stati segnalati 65mila positivi http… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via A Treviso una strada diventa focolaio: in via Montello il coronavirus fa chiudere asilo, medico e negozi La Tribuna di Treviso Provincia – Coronavirus, Buschini: il 15 gennaio si partirà con il vaccino

"Ci siamo. Il 15 gennaio si partirà con il vaccino anche in Provincia di Frosinone. Come ha ricordato il Dg Paola D'Alessandro si inizierà con medici e dipendenti della ASL su base volontari ...

Record di decessi (952) e primo triage (Sassonia) danno il via al lockdown natalizio in Germania

La Germania inizia oggi un lockdown rafforzato dalla chiusura di negozi e scuole e rabbuiato dal record di decessi (952), record di tasso medio di nuovi contagi settimanali e dalla notizia del primo t ...

"Ci siamo. Il 15 gennaio si partirà con il vaccino anche in Provincia di Frosinone. Come ha ricordato il Dg Paola D'Alessandro si inizierà con medici e dipendenti della ASL su base volontari ...La Germania inizia oggi un lockdown rafforzato dalla chiusura di negozi e scuole e rabbuiato dal record di decessi (952), record di tasso medio di nuovi contagi settimanali e dalla notizia del primo t ...