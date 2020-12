Britney Spears, suo padre Jamie rompe il silenzio: “Adesso non la sento più, ma c’è un motivo” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Britney Spears (aiutata da sua madre Lynne) continua la battaglia legale per liberarsi dalla tutela del padre. La popstar nei mesi scorsi è riuscita a collezionare alcune vittorie, come la nomina dei suoi avvocati personali e di un co-conservator. Ieri Jamie Spears ha rotto il silenzio e ai microfoni della CNN ha parlato dei suoi rapporti con la figlia. “La verità è che io facevo il suo bene e la voglio difendere da quelli con interessi egoistici. Amo mia figlia e mi manca molto. Quando un membro della famiglia ha bisogno di cure e di protezione speciali, le famiglie devono agire e stare unite. Le sono stato accanto negli ultimi 12 anni, per salvaguardarla e proteggerla. Posso dirvi che continuo ad amare Britney incondizionatamente. Ho e continuerò a avere amore ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 dicembre 2020)(aiutata da sua madre Lynne) continua la battaglia legale per liberarsi dalla tutela del. La popstar nei mesi scorsi è riuscita a collezionare alcune vittorie, come la nomina dei suoi avvocati personali e di un co-conservator. Ieriha rotto ile ai microfoni della CNN ha parlato dei suoi rapporti con la figlia. “La verità è che io facevo il suo bene e la voglio difendere da quelli con interessi egoistici. Amo mia figlia e mi manca molto. Quando un membro della famiglia ha bisogno di cure e di protezione speciali, le famiglie devono agire e stare unite. Le sono stato accanto negli ultimi 12 anni, per salvaguardarla e proteggerla. Posso dirvi che continuo ad amareincondizionatamente. Ho e continuerò a avere amore ...

