Aumento prezzi dei treni a Natale e Capodanno: Antitrust apre una indagine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso una richiesta di informazioni alle principali compagnie di trasporto ferroviario (trenitalia e NTV) in relazione all'offerta dei collegamenti sulle principali tratte servite e al significativo Aumento dei prezzi dei biglietti che si registra in alcune giornate del periodo 15 dicembre 2020-15 gennaio 2021. Lo si legge in una nota dell'Antitrust. L'Autorità ha rilevato un incremento delle tariffe nei giorni precedenti e in quelli successivi alle misure di blocco degli spostamenti che interessano il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Le compagnie dovranno comunicare i criteri usati per il prezzo dei viaggi Entro tre giorni trenitalia e NTV dovranno comunicare i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i ...

