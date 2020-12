Assembramenti record in città ma lo shopping è ridotto: scontrini bassi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nonostante le città si riempiano di persone, le strade stracolme e i negozi pieni, gli acquisti lasciano molto a desiderare. shopping Natale (Facebook)L’assembramento nella sua negativa composizione, nella sua negativa azione, alla fine, non da nemmeno il frutto che i commercianti, al di la di tutto, speravano. Niente shopping selvaggio, soltanto passeggio selvaggio, ma niente acquisti da capogiro. Le famiglie sono in difficoltà e la cosa è abbastanza evidente. Si spende ma gli scontrini hanno importi abbastanza inferiori a quelli classici riferibili alle passate annate. “Sono pochi e soprattutto molto leggeri i sacchetti della spesa con abbigliamento, accessori, scarpe, tant’è che lo scontrino medio è di circa 70-80 euro, meno della metà dell’anno scorso”, secondo Alessandro Prisco, presidente di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nonostante lesi riempiano di persone, le strade stracolme e i negozi pieni, gli acquisti lasciano molto a desiderare.Natale (Facebook)L’assembramento nella sua negativa composizione, nella sua negativa azione, alla fine, non da nemmeno il frutto che i commercianti, al di la di tutto, speravano. Nienteselvaggio, soltanto passeggio selvaggio, ma niente acquisti da capogiro. Le famiglie sono in difficoltà e la cosa è abbastanza evidente. Si spende ma glihanno importi abbastanza inferiori a quelli classici riferibili alle passate annate. “Sono pochi e soprattutto molto leggeri i sacchetti della spesa con abbigliamento, accessori, scarpe, tant’è che lo scontrino medio è di circa 70-80 euro, meno della metà dell’anno scorso”, secondo Alessandro Prisco, presidente di ...

Cresce la paura per una terza ondata di contagi. Nel tentativo di evitare gli assembramenti per Natale e Capodanno, diversi Paesi hanno deciso di inasprire le regole, da Londra, che richiude dopo solo ...

