Anticipazioni Una Vita | Puntate dal 21 al 27 Dicembre 2020 | La Fuga di Ledesma!

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)Una, tramadal 21 al 27: Emilio smaschera Ledesma davanti a tutti rivelando il suo passato, così il mezzadro è costretto a fuggire. Nel frattempo Felipe è sempre più vicino al ritrovamento di Marcia.. Unava in onda anche nella settimana di Natale, quella dal 21 al 27. Nellein onda, finalmente si risolverà il problema di Ledesma, che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i telespettatori. Al centro dell’attenzione ci sarà anche il rapimento di Marcia. Prima di vedere che cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti Emilio rivela a Camino e Cinta dove sia stato realmente nell’ultimo periodo. Entrambe ...

NerdPool_IT : The Walking Dead: anticipazioni su una scena con Daryl e Carol dal video della lettura del copione - CalifanoRosy : RT @chiara_valerio: ogni volta che leggo i dpcm, o le anticipazioni, mi trovo davanti a una rappresentazione di famiglia e abitudini nelle… - PieraAngela8 : @Deniseb88863901 - fiIipp0 : RT @chiara_valerio: ogni volta che leggo i dpcm, o le anticipazioni, mi trovo davanti a una rappresentazione di famiglia e abitudini nelle… - redazionetvsoap : #UnaVita #Anticipazioni Arriverà il 'vero marito' della Sampaio ma... chissà... -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Una

Cosa accade. Diamo uno sguardo alle anticipazioni. Ovviamente fari puntati su Katie, le sue condizioni sono sempre più gravi ed è necessario il trapianto. Steffy, Thomas e Ridge danno vita alla ...Le anticipazioni di Uomini e Donne del 16 dicembre vedono Riccardo in imbarazzo per l'inaspettato gesto di Ida in studio. Cosa avrà fatto?