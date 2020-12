A Natale ti Regalo un Supplì | l’iniziativa solidale e gratuita di Daniele Frontoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Domenica 20 dicembre 2020, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, presso Pizzeriain Via Assisi 117, il pizzaiolo e creativofriggeràsenza sosta, per dar vita al“Atiun”, nuovo atto de La Protesta Silenziosa che il giovane ristoratore ha intrapreso dopo la chiusura dei locali, imposta dai DPCM a causa dell’emergenza di Covid-19. Sarà una domenica nel segno della condivisione, in un momento storico in cui anche ricevere in dono un semplice, simbolo della cucina tradizionale romana, può avere il potere di scaldare il cuore. Un “caldo abbraccio”, panato e fritto al momento, sarà servito per strada – nel rispetto delle normative anti covid – ...