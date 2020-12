Verona Sampdoria, i convocati di Ranieri: out Gabbiadini, Keita e Candreva (Di martedì 15 dicembre 2020) Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro l’Hellas Verona Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita del Bentegodi contro il Verona. Ancora out Gabbiadini e Keita. Non ce la fa neanche Candreva. Assenti anche Berszynski, Prelec e lo squalificato Thorsby. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Verre. Attaccanti: La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Claudioha diramato la lista deiin vista della partita contro l’HellasClaudio, allenatore della, ha reso nota la lista deiin vista della partita del Bentegodi contro il. Ancora out. Non ce la fa neanche. Assenti anche Berszynski, Prelec e lo squalificato Thorsby. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Verre. Attaccanti: La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com

it_samp : #VeronaSamp, #Ranieri: “Ci saranno rotazioni, ma dovremo andare a mille all’ora”. #sampdoria - scorelawn : SERIE A 1. Milan (27) 2. Internazionale (24) 3. Napoli (23) 4. Juventus (23) 5. Sassuolo (22) 6. Roma (21) 7. Hell… - sportface2016 : #VeronaSampdoria, le parole di #Juric in conferenza stampa - Milan_es4 : RT @Datos_Champions: #SerieA???? // Jornada 12 ?? 15/12 Udinese vs Crotone Benevento vs Lazio 16/12 Juventus vs Atalanta Fiorentina vs Sassu… - DiMarzio : #Verona, #Juric controcorrente: 'Non siamo forti, i risultati coprono i problemi' -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Sampdoria Verona-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Verona Sampdoria, i convocati di Ranieri: out Gabbiadini, Keita e Candreva

L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro l'Hellas Verona ... Verona-Sampdoria, Juric: “Siamo consapevoli di non essere forti”

Durante la conferenza stampa di vigilia di Verona-Sampdoria, il tecnico dell'hellas Ivan Juric ha parlato del cammino dei suoi in campionato. L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro l'Hellas Verona ...Durante la conferenza stampa di vigilia di Verona-Sampdoria, il tecnico dell'hellas Ivan Juric ha parlato del cammino dei suoi in campionato.