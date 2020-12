Un libro da salvare: Racconti di caccia (Di martedì 15 dicembre 2020) Chi non ha mai provato certe attese, certe emozioni, taluni profumi e afrori, non riuscirà mai a godere in toto i quattordici Racconti di Mario Rigoni Stern Di Vincenzo Toriello “Seduto su un sasso fumi una sigaretta e accarezzi il cane; con le dita frughi nella cartucciera: levi e riponi le cartucce; le soppesi. Non viene mai il giorno! Ecco: vedi già il mirino in cima alle canne; vedi le piante, il sottobosco. Sí, eccolo il codirosso e ora anche il merlo. Ti alzi, sciogli il cane e vai”. Sono splendidi i quattordici Racconti, editi da Einaudi, che Mario Rigoni Stern, il sergente che ha vissuto il dramma della ritirata di Russia, che dedica ai cani, alla caccia, a tutti i cacciatori, rinnovando il senso dell’attesa, della luce, di quell’odore, della libertà. Sono da leggere, poiché sono scritti semplicemente, sono ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 15 dicembre 2020) Chi non ha mai provato certe attese, certe emozioni, taluni profumi e afrori, non riuscirà mai a godere in toto i quattordicidi Mario Rigoni Stern Di Vincenzo Toriello “Seduto su un sasso fumi una sigaretta e accarezzi il cane; con le dita frughi nella cartucciera: levi e riponi le cartucce; le soppesi. Non viene mai il giorno! Ecco: vedi già il mirino in cima alle canne; vedi le piante, il sottobosco. Sí, eccolo il codirosso e ora anche il merlo. Ti alzi, sciogli il cane e vai”. Sono splendidi i quattordici, editi da Einaudi, che Mario Rigoni Stern, il sergente che ha vissuto il dramma della ritirata di Russia, che dedica ai cani, alla, a tutti itori, rinnovando il senso dell’attesa, della luce, di quell’odore, della libertà. Sono da leggere, poiché sono scritti semplicemente, sono ...

ChieffiOlga : Un libro da salvare: Racconti di caccia | Cronache Salerno - FeliceBianchi14 : di salvare il salvabile in questo paese? A chi non ha ancora letto il mio libro ho sinceramente sempre meno da dire… - Cheadlold : @IlarioDiGiovamb @RadioRadioWeb Visto che per voi il libro di Di Bella aiuta a salvare le vite, perchè non lo distr… - EllaSBennet1 : #RegencyRomance #libro #ebook anche #amazon #kindleunlimited #rosa #romance di ambientazione #Regency Alicya per… - M_J_Motta : RT @LibriNuovi: ?? UN'ORA E MEZZO PER SALVARE IL MONDO (@OfficialTozzi) 'Abbiamo, infine, scritto questo libro perché è ora di darsi una m… -

Ultime Notizie dalla rete : libro salvare Federica Angeli e il suo libro per "salvare" i figli Corriere Romagna News Bergamo e la pandemia, il libro-reportage dalla zona rossa

Davide Maria De Luca racconta i giorni terribili della prima ondata attraverso le storie di chi viveva nell'epicentro della pandemia. Una lezione da ... Natale, una cascata di libri per tutte le età – 2

“Pupazzi di neve” di David Mckee (Mondadori, 15 euro) è un albo che insegna a guardare il mondo senza pregiudizi, scritto oltre trent’anni fa dall’autore dell’amatissimo Elmer. “Rocco l’allocco e Alfo ... Davide Maria De Luca racconta i giorni terribili della prima ondata attraverso le storie di chi viveva nell'epicentro della pandemia. Una lezione da ...“Pupazzi di neve” di David Mckee (Mondadori, 15 euro) è un albo che insegna a guardare il mondo senza pregiudizi, scritto oltre trent’anni fa dall’autore dell’amatissimo Elmer. “Rocco l’allocco e Alfo ...