Ultime Notizie Roma del 15-12-2020 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio Ferrigno emergenza covid in primo piano il Veneto registrato il dato più alto di vittime con coronavirus in questa seconda Ondata 165 sole24ore superando il giorno nero del 10 dicembre quando i decessi erano stati 148 numero che potrebbe risentire delle caricamento in ritardo di decessi avvenuti nell’ultimo fine settimana il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini spiega nelle prossime ore in questi giorni Ne discuteremo con il governo come regioni per capire come arginare il rischio di una terza Ondata per fare questo aggiunge il governatore dell’Emiliagna si studiano quotidianamente le curve di contagio in Italia alla curva esce complessivamente maniera meno lo butta di quello che si poteva prefigurare concludi Bonacini intanto ...