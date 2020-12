Tina Cipollari, mistero svelato: perché dovuto indossare le parrucche. Cosa aveva alla testa (Di martedì 15 dicembre 2020) Energia inarrestabile, un fascino da vamp indiscussa e carattere da vendere. Tina Cipollari molti anni or sono ha debuttato a Uomini e Donne per non lasciare più il programma. Ovviamente Maria De Filippi non poteva lasciarsi scappare un personaggio simile per arricchire il celebre format televisivo. Pensare che l’opinionista ha persino conosciuto il padre dei suoi figli, Kikò Nalli, nello show. Non c’è Uomini e Donne senza Tina Cipollari e Maria De Filippi lo sa bene. In tutti questi anni i fan hanno potuto seguire la compare di Gianni Sperti durante i punti salienti della sua vita: dall’esordio nei panni di single, all’amore con Kikò Nalli, poi la nascita dei figli eccetera. Ma il mistero che si cela dietro alle sue parrucche nessuno ancora l’aveva ... Leggi su tuttivip (Di martedì 15 dicembre 2020) Energia inarrestabile, un fascino da vamp indiscussa e carattere da vendere.molti anni or sono ha debuttato a Uomini e Donne per non lasciare più il programma. Ovviamente Maria De Filippi non poteva lasciarsi scappare un personaggio simile per arricchire il celebre format televisivo. Pensare che l’opinionista ha persino conosciuto il padre dei suoi figli, Kikò Nalli, nello show. Non c’è Uomini e Donne senzae Maria De Filippi lo sa bene. In tutti questi anni i fan hanno potuto seguire la compare di Gianni Sperti durante i punti salienti della sua vita: dall’esordio nei panni di single, all’amore con Kikò Nalli, poi la nascita dei figli eccetera. Ma ilche si cela dietro alle suenessuno ancora l’...

erbazz0ne : sembri mia madre quando ha scoperto che poteva usare le gif di tina cipollari su whatsapp - M_atil_de03 : RT @lontanissimo_: Tina Cipollari unico faro in questo periodo nero, come sempre d’altronde #uominiedonne - MartinaPotter04 : RT @lontanissimo_: Tina Cipollari unico faro in questo periodo nero, come sempre d’altronde #uominiedonne - zazoomblog : Tina Cipollari perché a UeD indossava la parrucca? Ora salta fuori la verità - #Cipollari #perché #indossava - Nebula01876243 : Mi sono appena resa conto di essere Tina Cipollari dei poveri, commento qualsiasi cosa e insulto la gente, solo che… -