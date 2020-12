Tagliavanti | provvedimento importante ‘Ristoro Lazio Irap’

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – “Ilvarato oggi dalla Regione, che prevede lo stanziamento di oltre 50 milioni di euro a fondo perduto per le micro, piccole e medie attivita’ economiche colpite dagli effetti della pandemia, e’ una iniziativa meritoria e moltoa sostegno del tessuto economico locale”. Cosi’ in una nota Lorenzo, presidente Unioncamerepoi aggiunge: “Con questopotranno ricevere un finanziamento le Mpmi appartenenti a ben 283 distinti codici Ateco: un’ampia platea che costituisce una realta’ rilevante del nostro sistema produttivo e che va sostenuta senza indugio in una fase socio-economica cosi’ complessa”.