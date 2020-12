Scuola, Lopalco smorza le polemiche: "No alla contrapposizione ideologica, sì a una linea prudente" (Di martedì 15 dicembre 2020) In un post su Facebook l'epidemiologo assessore regionale alla Sanutà dice: "Affollare nuovamente le classi solo per far fede a una presa di posizione ideologica non mi sembra una buona idea. Cerchiamo di seguire il principio di precauzione" Leggi su repubblica (Di martedì 15 dicembre 2020) In un post su Facebook l'epidemiologo assessore regionaleSanutà dice: "Affollare nuovamente le classi solo per far fede a una presa di posizionenon mi sembra una buona idea. Cerchiamo di seguire il principio di precauzione"

Borderline_24 : Covid in #Puglia, #Lopalco: “Affollare le classi non è una buona idea: i ragazzi attivano focolai in famiglia”… - PugliaStream : Scuola, nuova versione di Lopalco «Né sicura né pericolosa» - QPeriscopica : RT @immediatonet: ?? #Covid, #Lopalco: “Dire che ‘la scuola è sicura’ è un atteggiamento stupido. Un errore in questa fase sarebbe imperdona… - Aquila6811 : RT @immediatonet: ?? #Covid, #Lopalco: “Dire che ‘la scuola è sicura’ è un atteggiamento stupido. Un errore in questa fase sarebbe imperdona… - corrmezzogiorno : #Bari Scuola, la nuova versione di Lopalco: «Né sicura né pericolosa» -

In un post su Facebook l'epidemiologo assessore regionale alla Sanutà dice: "Affollare nuovamente le classi solo per far fede a una presa di ... Rientro a scuola, il virologo Pregliasco: sarà un casino gestire trasporti e protocolli, terza ondata inevitabile

Un errore in questa fase sarebbe imperdonabile”. “Affermare tout-court che ‘la scuola è sicura’ – ha continuato Lopalco – è un atteggiamento tanto stupido, quanto stupido è attribuire alla chiusura ... In un post su Facebook l'epidemiologo assessore regionale alla Sanutà dice: "Affollare nuovamente le classi solo per far fede a una presa di ...Un errore in questa fase sarebbe imperdonabile”. “Affermare tout-court che ‘la scuola è sicura’ – ha continuato Lopalco – è un atteggiamento tanto stupido, quanto stupido è attribuire alla chiusura ...